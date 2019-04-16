Порошенко и Зеленский договорились о дате совместных дебатов

Нынешний президент Украины Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский пришли к консенсусу относительно даты их совместных дебатов в преддверии второго тура выборов нового главы государства - 19 апреля, уведомляет газета "Украинская правда". Место для публичной дискуссии осталось неизменным - стадион "Олимпийский" в Киеве.

Сотрудник штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что на данный момент представители политиков пытаются договориться о формате дебатов. По его словам, Зеленский всенепременно сделает из мероприятия "шоу", тогда как его оппонент настроен на "полноценную дискуссию".

Сегодня, 16 апреля, Киевский международный институт социологии опубликовал результаты социологических замеров о том, за кого бы отдали свои голоса украинцы: 72% - вверили ли бы свои судьбы Зеленскому, 25% - Порошенко.

Оба кандидата вышли во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. В первом Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%.