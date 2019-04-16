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18:01

Суд Петербурга рассмотрит иск «московской ведьмы» к Милонову

фото ЗакС политика Суд Петербурга рассмотрит иск «московской ведьмы» к Милонову

Кировский районный суд принял иск «московской ведьмы» Алёны Полынь (настоящее имя Елена Суликова) к депутату Государственной Думы Виталию Милонову. Информация опубликована в карточке дела на сайте суда. 

Иск о защите чести и достоинства подан 10 апреля. Предварительное судебное заседание назначено на 15 мая. Как пояснила Алена Полынь в разговоре с ЗАКС.Ру, Милонов, по ее мнению, оскорбил её не один раз. 

- Первый раз у нас была встреча как раз на пресс-конференции в Москве, где он пытался донести информацию о своей законодательной инициативе. Так и не смог донести – отключился на Гарри Поттера. А вторая встреча у нас состоялась как-то заочно. На телеканале «Царьград» он вместе с ведущими где-то 29-30 минут порочили мои честь и достоинство, - сообщила Полынь. 

По ее словам, большую компенсацию за полученные оскорбления она не требует – только 1 рубль. Ведьма добавила, что обратилась не только в суд, но и в партию «Единая Россия» и парламент. Истица уточнила, что хочет добиться сложения полномочий Милонова как депутата. Недостойное поведение парламентариев порочит честь России, считает ведьма. 

- Я хочу, чтобы он не просто публично извинился. Я хочу, чтобы его лишили депутатского мандата. Я буду дальше действовать в этом направлении. Я хочу, чтобы человек осознал свои ошибки, что он является всё-таки политиком, представляет страну, а не просто свою личность, - заявила Суликова.

В январе Милонов и Суликова выступили экспертами на пресс-конференции о законодательной инициативе по запрету «оккультно-магической» деятельности. На мероприятии депутат назвал Алену Полынь мошенницей, лгуньей и сумасшедшей. 

В интервью «Вечерней Москве» в январе Полынь сообщила, что это не первый ее конфликт с Милоновым. Ранее он назвал ведьму мошенницей в эфире телеканала «Россия 24». Из-за этого женщина подала иск к ВГТРК в декабре 2018 года. Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении требований ведьмы 2 апреля 2019 года. 

Алена Полынь является руководителем оккультной организации «Империя сильнейших ведьм». Участники организации в феврале провели обряд в поддержку России и президента страны Владимира Путина. 



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