Активистку Pussy Riot задержали по пути на церемонию вручения "Золотой маски"

Правоохранители задержали в Москве активистку Pussy Riot Веронику Никульшину, передает «Медиазона» со ссылкой на Петра Верзилова.

Кроме Никульшиной, задержаны руководители «Театр. На Вынос» Алексей Ершов и Максим Карнаухов. Все трое собирались на церемонию вручения премии «Золотая маска» в Большом театре Москвы. Спектакль театра Poe.Tri номинирован на премию в категории «экспериментальный театр», Никульшина – исполнительница одной из ролей. Всех троих везут в ОВД «Красносельский».

Никульшина участвовала в акции Pussy Riot летом 2018 года, выбежав с другими активистами на стадион «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу Франция – Хорватия. За это она, Верзилов, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева были арестованы на 15 суток.