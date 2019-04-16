СМИ: В Карелии задержали экс-министра спорта республики

Правоохранители задержали бывшего главу министерства по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Александра Воронова, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Воронова задержали «по подозрению в совершении уголовного преступления», какого именно – не уточняется. По словам источника, после того, как экс-чиновник дал показания, следователи отпустили его. В каком статусе был допрошен Воронов, не сообщается.

Управление Следственного комитета по Карелии не комментирует ситуацию – как и МВД, УФСБ, прокуратура и министерство спорта республики. Воронов возглавлял министерство в течение девяти лет, с 2010 по февраль 2019 года. В марте он был назначен руководителем Федерального училища олимпийского резерва в Кондопоге.