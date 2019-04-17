Экс-ректору Аграрного университета продлили арест до июня

Пушкинский райсуд Петербурга продлил арест бывшему ректору петербургского государственного Аграрного университета Виктору Ефимову до 13 июня, уведомили в объединенной пресс-службе городских судов.

Экс-руководителя вуза обвиняют в нарушении ч. 4 ст. 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере). По версии следствия, Ефимов поручил проректору учебного заведения подписать госконтракт с АНО "Северо-Западное агентство развития и привлечение инвестиций" на 36 млн рублей, заведомо зная, что никакие условия его выполняться не будут.

За обозначенную сумму агентство должно было сделать научно-исследовательские работы для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. Деньги на счет АНО были перечислены в полном размере. Ефимов распорядился ими по своему усмотрению.