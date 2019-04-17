Жителям Лисьего Носа удалось добиться льгот от Смольного

В Смольном пообещали в ближайшее время пересчитать тарифы на подключение домов в пригородных поселках к канализации: в частности, проживающим в Лисьем Носу предоставили льготы, поэтому они не будут платить за данную опцию почти полмиллиона рублей. Об этом известил главу петербургского отделения "Справедливой России" Марину Шишкину вице-губернатор Максим Шаскольский.

В ближайшем будущем в городских пригородах "Водоканал" будет проводить комплексную модернизацию канализационной системы. В начале 2019 года Смольный установил тариф на данную услушу в размере 23 959 рублей за 1 погонный метр трубопровода. В данную сумму входит только проведение канализации от общего коллектора до границы земельного участка. В случае, если, например, расстояние от забора участка до общего колодца составляет 20 метров, то цена проведения трубопровода будет составлять 460 тысяч рублей. Как только жители поселка узнали, какую сумму им придется платить за услугу, они стали обращаться в различные городские инстанции. Шишкина с готовностью откликнулась на призыв.

"Мы продолжим держать ситуацию на контроле и добиваться от Смольного и «Водоканала» еще более решительных действий по снижению экономического бремени на граждан в связи с модернизацией канализации в пригородах Петербурга. Не брать же людям кредиты, чтобы оплачивать трубы, которыми в будущем будет владеть «Водоканал»! Канализация в Петербурге не должна быть роскошью", - поделилась Шишкина.

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