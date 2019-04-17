СМИ: На реставрацию Нотр-Дама за сутки собрали 1 млрд евро К утру 17 апреля на реставрационные нужды сильно погоревшего собора Парижской Богоматери удалось собрать миллиард евро пожертвований, сообщила газета Le Parisien. Власти республики планируют восстановить первоначальный облик здания в течение пяти лет. Деньги поступают как от частных инвесторов, так и через общественные фонды, выбранные Министерством культуры Франции. 16 апреля известная в республике семья бизнесменов Пино пожертвовала 100 млн евро; аналогичную сумму выделила нефтегазовая компания Total. Владелец группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно отдал 200 млн евро, столько же инвестировали хозяева компании LʼOreal. Руководитель региона Иль-де-Франс Валери Пекресс известила, что власти префекта выделят 10 млн евро, мэрия Парижа - 50 млн. О готовности вложить собственные средства заявили еще многие видные политические деятели и меценаты. Таким образом и набралась сумма в миллиард евро. Накануне Владимир Путин предложил Эмманюэлю Макрону отправить на помощь лучших российских специалистов для реконструкции храма. Пожар охватил Нотр-Дам-де-Пари вечером 15 апреля. Огонь стремительно распространился по строительным лесам, после чего обрушились выполненные из дерева шпиль собора и кровля. Из огня спасли одни из важнейших католических реликвий, в том числе Терновый венец Иисуса Христа. Чудом уцелела оконная роза XIII века и другие витражи здания. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен