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Новости

11:35

Писателя Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в Уфе

фото ЗакС политика Писателя Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в Уфе

В одну из больниц столицы Башкортостана был экстренно доставлен писатель Дмитрий Быков: врачи подозревают у него инсульт, сообщают РЕН ТВ и "Комсомольская правда", ссылаясь на свои источники.

Журналисту стало плохо за час до назначенного выступления, пишут издания. За день до нынешней лекции он выступал с аналогичной в Екатеринбурге.

"Комсомолка" извещает также, что Быков мог впасть в кому.

Администраторы официального паблика писателя "ВКонтакте" сообщили, что встреча в Уфе отменена по причине плохого самочувствия лектора.

"Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас", - написали организаторы, уточнив, что деньги за билеты будут в скором времени возвращены слушателям.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал "Интерфаксу", что ему известно о госпитализации Быкова, однако ситуация не критическая.

"Я сегодня утром ещё не справлялся [о самочувствии Быкова], но судя по тому, что мне не звонили, всё в порядке, то есть ситуация стабильная. Мне звонят, когда всё не в порядке", - поделился Венедиктов, уточнив, что публицист попал в больницу в связи с хроническим заболеванием.

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12:19    
11.50
Тебя долбанет от ненависти к людям.

11:50    
Это от ненависти к СССР и России!

Страница 1-ая (всего: 1)
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