"Что вы калечите жизнь людям?": Жириновский призвал Мединского сократить прием в творческие вузы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил министру культуры Владимиру Мединскому сократить прием в творческие вузы, поскольку для всех выпускников работы не находится, передает РИА «Новости».

«Постоянно растет прием, и все эти артисты - безработные. У них появилась одна вакансия - 500 резюме получило министерство. Пятьсот человек мечтают занять эту одну вакансию», - заявил Жириновский по итогам встречи с Мединским.

«Что вы калечите жизнь людям? Даете образование, а работы нет», - подчеркнул лидер партии, добавив, что у ЛДПР есть хор, в котором состоят выпускники отделения хорового пения, оставшиеся без работы. «Их выпустили отделения хорового пения, а работы нет. Вот мы сделали этот хор в 10 человек, но выпускают-то сотни каждый год, а то и тысячи», - отметил Жириновский.