Более 20% россиян подвергают свою жизнь опасности на работе

Достойными условиями труда на рабочем месте обеспечены 79% россиян, оставшиеся 21% вынуждены ежедневно подвергать свою жизнь опасности, пишет ТАСС, приводя данные Минтруда.

Всего ведомство изучило более 26 млн рабочих мест. Отмечается, что у 20% работающего населения созданы вредные условия труда. Из них 10% (2,8 млн) заняты деятельностью, при которой на них воздействуют вредные производственные факторы, но организм способен восстановиться; между тем, 8,6% трудятся в условиях, при которых воздействие опасных производственных факторов приводит к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести.

Более чем 366 тысяч человек заняты деятельностью, впоследствии приводящей к возникновению заболеваний легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности; а почти 24 тысячи россиян трудоустроены в наиболее опасных местах.