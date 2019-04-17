Медведев озабочен вопросами школьного питания

Глава кабмина, премьер Дмитрий Медведев сегодня, 17 апреля, выступает в Государственной думе с ежегодным отчетом о работе российского правительства.

Среди прочих, уже озвученных политиком мер, он полагает необходимым сделать школьный обеденный рацион более питательным и полноценным.

"Наши дети проводят в школе большую часть времени, а значит, у них должно быть полноценное, сбалансированное горячее питание. И нормы этого питания должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам", - цитирует Медведева РИА "Новости".

Напомним, в конце января в СМИ появилась информация о том, что в сельских школах Кузбасса учащиеся падают в голодные обмороки ввиду отсутствия у их родителей денег на обеды. Проведенная местным детским омбудсменом проверка данных обстоятельств не выявила, однако "обнажила" другие проблемы школьных учреждений региона: например, скудное меню и случаи кражи продуктов, предназначенных для питания детей, сотрудниками школьного буфета.