Глава "Мостотреста" Александр Бурносов ушел в отставку Александр Бурносов покинул пост директора ГБУ «Мостотрест», временно исполняющим обязанности назначен Андрей Кочин, следует из информации на сайте организации. Бурносов возглавлял «Мостотрест» с 2015 года, сменив на этой должности Дмитрия Петрова. Бурносов был депутатом Госдумы от «Единой России» в пятом созыве в 2007 – 2011 годах. Кочин ранее был замдиректора «Мостотреста». «Мостотрест» - подведомственное Смольному предприятие, отвечающая за состояние мостов, набережных, путепроводов, тоннелей, водопропускных труб, наземных пешеходных переходов в Петербурге. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен