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14:11

Смольный заказал рекламу инвестиционного потенциала Петербурга

фото ЗакС политика Смольный заказал рекламу инвестиционного потенциала Петербурга

Комитет имущественных отношений заказал создание презентационного видеоролика про инвестиционный потенциал Петербурга. Соответствующая закупка опубликована 16 апреля.

Согласно предварительной концепции ролика, в нем надо упомянуть про население, макроэкономику, транспортно-логистический комплекс, научно-образовательный потенциал и промышленность, а также про местонахождение Петербурга и расстоянии до крупных городов России с Европой. Среди прочего предлагается указать, что в Петербурге один из самых низких уровней безработицы по сравнению с крупными городами Европы. Есть предложение и по научно-образовательному потенциалу: «кадровый потенциал – 45 % с высшим образованием». Основная идея ролика заключается в том, что Петербург – надежный партнер и хороший выбор для инвестирования.

Максимальная стоимость закупки – 1,8 млн рублей. За эту цену подрядчик должен сделать длинный и короткий варианты ролика продолжительностью в 5-8 и 2-4 минуты соответственно. Озвучить ролик необходимо в двух вариантах: на русском и английском языках. Ролик должен быть готов к 9 декабря 2019 года.

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