Смольный приобретет кинотеатр "Подвиг" в Колпино в собственность города

Временный губернатор Петербурга Александр Беглов известил, что Смольный собирается приобрести в собственность города здание советского кинотеатра "Подвиг" в Колпино, передает 78.ru.

Он отметил, что собственники здания готовы на безвозмездной основе передать городу всё имеющееся внутри оборудование, а с 2020 года Смольный начнет выкупать сооружение в рассрочку. Для данных целей заведомо будут подготовлены все необходимые документы, исходя из которых и будет подсчитана стоимость объекта.

Власти Петербурга, продолжил Беглов, реконструируют "Подвиг" под культурно-досуговый центр, сохранив функцию кинотеатра. Здание находится в хорошем состоянии, за ним, начиная с момента постройки в 1984 году, исправно следили.

Следует отметить, что кинокомплекс действующий, сеансы там проходят каждый день.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.