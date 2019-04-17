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15:58

Путин второй год подряд оказался вне списка 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

фото ЗакС политика Путин второй год подряд оказался вне списка 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Президент России Владимир Путин второй год подряд не вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей человечества из ныне живущих по версии британского журнала Time, следует из информации на сайте издания.

Среди политических деятелей в рейтинг попали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес, венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо, 16-летняя шведская активистка Грета Турнберг и другие. Среди прочих, в рейтинг вошли певица Тэйлор Свифт, актер Дуэйн «Скала»Джонсон, египетский футболист Мохамед Салах и другие.

До того, как дважды подряд не попасть в топ-100 самых влиятельных людей поверсии Time, Путин попадал в этот рейтинг шесть раз. В 2007 году Time признал его человеком года.

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