Путин второй год подряд оказался вне списка 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Президент России Владимир Путин второй год подряд не вошел в рейтинг 100 самых влиятельных людей человечества из ныне живущих по версии британского журнала Time, следует из информации на сайте издания.

Среди политических деятелей в рейтинг попали спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес, венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо, 16-летняя шведская активистка Грета Турнберг и другие. Среди прочих, в рейтинг вошли певица Тэйлор Свифт, актер Дуэйн «Скала»Джонсон, египетский футболист Мохамед Салах и другие.

До того, как дважды подряд не попасть в топ-100 самых влиятельных людей поверсии Time, Путин попадал в этот рейтинг шесть раз. В 2007 году Time признал его человеком года.