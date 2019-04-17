Промзона у Лисьего Носа обрастает нелегальными свалками

Активисты экологического движения "Зеленый фронт" проинспектировали территорию промзоны, вплотную прилегающей к посёлку Лисий Нос, и были удручены увиденным: вокруг места скопления промышленных производств множатся несанкционированные свалки.

Первые нарушения природоохранного законодательства были примечены экоактивистами еще в сентябре 2018 года. Сейчас же, даже несмотря на предписание районной администрации о ликвидации нелегальных свалок, незаконное складирование отходов продолжается.

На севере промзоны были обнаружены крупные завалы строительной ветоши, отходы производства бетона, кирпичи, автопокрышки, ёмкости из-под горюче-смазочных материалов, а также большое количество бытового мусора и отходов общепита - в том числе, кости и черепа животных. Выявлены следы кустарного сжигания присутствующего сора.

"Общая площадь занятых отходами участков превышает 5 гектаров. Не ликвидирована ни одна из ранее выявленных свалок. В сложившейся ситуации мы вынуждены обратиться в природоохранную прокуратуру", - сообщил председатель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.