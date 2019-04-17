На Невском проспекте задержали участников акции "День молчания"

Правоохранители задержали трех активистов, стоявших в одиночных пикетах на Невском проспекте у Гостиного двора в рамках акции «День молчания», сообщает Telegram-канал «Помощь задержанным СПб».

«День молчания» - это ЛГБТ-акция, посвященная одноименному международному дню. Она посвящена проблемам замалчивания дискриминации, насилия, преступлений на почве ненависти. В Петербурге она проводится уже более 10 лет.

Петербургские активисты планировали начать «День молчания» с одиночных пикетов, а продолжить шествием до Спаса-на-Крови и молебном на мосту. Было ли согласовано шествие с городскими властями - не уточняется.

Обновлено 19:43: Стало известно о еще шестерых задержанных на акции. Таким образом, всего задержаны девять человек.

Обновлено 19:50: Сообщается о еще двух задержанных - 11 человек в общей сложности.