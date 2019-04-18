В России может появиться новый налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов известил о том, что в ближайшее время на территории РФ может появиться новый налог для предприятий, сбрасывающих неочищенные стоки в водные объекты, делится "Российская газета".

По его словам, данное предложение обсуждается в Минфине.

"Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", - полагает Кириллов.

Правительство поддерживает предприятия, которые модернизируют свои очистные сооружения: например, субсидирует процентную ставку по кредиту, оформленному специально для этих целей.

В начале апреля Минфин предложил расширить Налоговый кодекс пятью новыми главами. В частности, добавить экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, гостиничный сбор и налог с операторов связи.

Между тем, в конце марта премьер Дмитрий Медведев зарекся перегружать фискальную систему в течение ближайших 6 лет. Иные, внесенные в Налоговый кодекс, платежи, пообещал он, не отразятся ни на россиянах, ни на предпринимателях.

Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2018 году стал рекордным за последние пять лет - 23%, то есть - плюс почти 4 трлн рублей, рассказал в январе в ходе расширенной коллегии ФНС глава ведомства Михаил Мишустин.