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9:40

Смольный назвал самые "неумытые" районы

фото ЗакС политика Смольный назвал самые "неумытые" районы

Самыми грязными и неубранными районами Петербурга стали Петроградский и Центральный. С наступлением весны в первом из имеющихся 743 дворов убраны лишь 236 (31%), а во втором очищены всего 476 из 1763 (27%). Цифры были озвучены на заседании Жилищного комитета.

Из 16 294 петербургских дворов на данный момент "отмыта" половина - 8 тысяч. Наиболее чистыми районами стали Адмиралтейский (из 1313 убраны 781), Пушкинский (из 612 убраны 372) и Фрунзенский (из 693 убраны 495).

Помимо прочего, были отмыты порядка 2,5 тысяч городских фасадов на уровне первого этажа. Восстановлены три тысячи метров водосточных труб, "обновлены" 2,5 тысячи урн и около 400 ограждений мусорных площадок.

Ранее, напомним, врио градоначальника Александр Беглов предложил петербуржцам вместе выйти на общегородской субботник 20 апреля.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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