Экономическая полиция нагрянула с обыском в Большой театр кукол

Утром 18 апреля в районе 9 утра в Большой театр кукол на улице Некрасова пришли с обыском представители петербургского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, передает Telegram-канал "Mash на Мойке". Руководство и некоторых сотрудников подозревают в получении крупной взятки. Силовики изымают документацию и технику.

Обыски проходят и по другим адресам. Подозрения у экономической полиции вызывает директор театра Александр Калинин. По сведениям канала, за ним в течение нескольких месяцев была установлена оперативная слежка. Совместно с агентством "Петербургское Созвездие" он должен был сделать для детей спектакль "Зима". Калинин якобы обещал заключить с агентством контракт на изготовление костюмов и декораций за 2,2 млн рублей, однако с одним условием: большую часть руководитель "Созвездия" Ольга Силаева вернёт ему лично. Сначала она отдала 1,2 млн рублей, потом ещё 700 тысяч, в итоге на сам спектакль осталось всего 300 тысяч рублей.