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11:11

Новым главой Фонда имущества Петербурга стал Станислав Гармаш

фото ЗакС политика Новым главой Фонда имущества Петербурга стал Станислав Гармаш

Руководителем АО "Фонд имущества Петербурга" назначен Станислав Гармаш, до этого занимавший пост заместителя генерального директора особой экономической зоны "Санкт-Петербург", известили в пресс-службе фонда. Решение было принято советом директоров учреждения 16 апреля.

В начале февраля стало известно, что экс-глава организации Денис Матюшин 1 марта 2019 года покидает кресло главы фонда. О причинах ухода он не сообщил. Директором Фонда имущества он стал в 2016 году.

По данным портала "Недвижимость и строительство Петербурга", Станислав Гармаш входит в круг знакомых председателя КИО Валерия Калугина - чиновники давно по игре в футбольной команде АНО спортивный клуб "Виктория-Питер". Помимо прочего, они оба сходили в состав сборной городского правительства в 2013 году. Тогда в ней также состояли бывший глава Фонда Андрей Степаненко (ныне - гендиректор Российского аукционного дома), действующий председатель комитета по строительству Леонид Кулаков, бывший начальник управления КУГИ Приморского района Михаил Веселов (в апреле 2015 года арестован по делу о взятке) и другие.

На сайте Смольного указано также, что Гармаш является советником губернатора.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:53    
Странное назначение дружбанами из совета директоров. Фонд имущества разве коммерческая организация? Значит, ждем Стасика в Списке ФОРБС...

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