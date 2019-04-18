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Новости

11:30

Удальцов прояснил свое отношение к Сталину и сталинизму

фото ЗакС политика Удальцов прояснил свое отношение к Сталину и сталинизму

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которого часто подозревают в симпатиях к советскому диктатору Иосифу Сталину, признался в том, что в молодости был практически безоговорочным поклонником этой спорной исторической фигуры. Однако, со временем он стал получать "больше информации" и быстро "протрезвел", признавая за государственным деятелем и существенные недостатки - такие, например, как неоправданную жестокость. Однако, акцентировать внимание только на этой стороне его правления "левый" политик тоже не желает.

"Делать из Сталина абсолютно зло тоже неправильно. Это оскорбляет просто память многих наших предков, отцов, дедов", - напомнил Удальцов.

Себе в плюс он занес то, что в течение карьеры ни разу кардинально не поменял своих убеждений, а лишь корректировал их.

"Был коммунист, стал либерал, потом стал опять коммунистом. Такие у нас есть примеры. Это конъюнктура. Никто меня не убедит, что люди могут прямо на 180 градусов меняться", - отметил лидер "Левого фронта".

Согласно последнему социологическому исследованию, проведенному "Левада-центром", рейтинг одобрения Сталина россиянами достиг рекордно высокого уровня: его заслуги признают 70 процентов респондентов.

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14:36    
12:17 СССР только к середине 30 годов догнал Российскую империю за 1913 год по объёму ВВП. Доля России в нынешних границах в мировом ВВП в 1900 г. составляла примерно 4,5 %, к 1913 г. выросла до 5,5 %, к 1950 г. составляла 5 %, к 1970 г. достигла максимума в 7,5 - 8 % и начала постепенно терять позиции (6,5 % в 1990 г.). Вот все свершения "великих гениев"-большевиков.

12:57   Хочу назад - в СССР!   Верните Родину мою!
Сталин И.В. - гений, созидатель, талантливый организатор и вдохновитель всех побед  
советского народа в годы первых пятилеток, в годы Великой Отечественной войны и  
в послевоенные годы!

12:17   Саша  
Слава Сталину в веках за те колоссальные свершения, которые он осуществил в СССР за годы своего правления!!! Даже в уме не укладывается как ему удалось построить, к примеру, в 30-е годы 6000 промышленных объектов мирового уровня, вроде Магнитки , Уралмаша, Новокузнецка и тд. Одновременно(!!!!!!!!!) строились тысячи заводов-гигантов, ГЭС, комбинатов и др. при той той то технике и технологиях и без денег...Критикуют и ненавидят же его те, кто сортир или сарайку для дров на даче не смог построить...Сталин-ГЕНИЙ, БОГ, на которого можно молиться и без конца восхищаться!!!!

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