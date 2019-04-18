Удальцов прояснил свое отношение к Сталину и сталинизму

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которого часто подозревают в симпатиях к советскому диктатору Иосифу Сталину, признался в том, что в молодости был практически безоговорочным поклонником этой спорной исторической фигуры. Однако, со временем он стал получать "больше информации" и быстро "протрезвел", признавая за государственным деятелем и существенные недостатки - такие, например, как неоправданную жестокость. Однако, акцентировать внимание только на этой стороне его правления "левый" политик тоже не желает.

"Делать из Сталина абсолютно зло тоже неправильно. Это оскорбляет просто память многих наших предков, отцов, дедов", - напомнил Удальцов.

Себе в плюс он занес то, что в течение карьеры ни разу кардинально не поменял своих убеждений, а лишь корректировал их.

"Был коммунист, стал либерал, потом стал опять коммунистом. Такие у нас есть примеры. Это конъюнктура. Никто меня не убедит, что люди могут прямо на 180 градусов меняться", - отметил лидер "Левого фронта".

Согласно последнему социологическому исследованию, проведенному "Левада-центром", рейтинг одобрения Сталина россиянами достиг рекордно высокого уровня: его заслуги признают 70 процентов респондентов.