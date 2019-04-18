Угрозыск "парализовал" работу "Росбалта" в Москве Утром 18 апреля сотрудники московского офиса информационного агентства "Росбалт" вынужденно остановили свою деятельность ввиду визита людей в штатском, которые назвали себя представителями столичного уголовного розыска. Как пояснил "старший" в группе, сообщивший, что он полковник МВД Акимов, в рамках некоего уголовного дела ему с товарищами необходимо изучить одно из рабочих мест в офисе агентства. Группа их семи человек изолировала сотрудников "Росбалта", не давая им пройти на рабочие места. Под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, которые должны состояться сегодня в помещениях "Росбалта". Подробности уголовного дела, в рамках которого проводятся оперативные мероприятия, сотрудники угрозыска предоставлять отказались. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен