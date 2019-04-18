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Новости

12:05

Бригада врачей из московского госпиталя им. Бурденко вылетает к Быкову в Уфу

фото ЗакС политика Бригада врачей из московского госпиталя им. Бурденко вылетает к Быкову в Уфу

Группа врачей из московского госпиталя им. Бурденко вылетает в столицу Башкортостана с тем, чтобы определить ход лечения публициста Дмитрия Быкова, поделился главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов у себя в Telegram-канале.

Вместе с медиками полетит и начальник "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Касаемо здоровья писателя, то, по словам Венедиктова, за ночь изменений не произошло. Сейчас за Быковым следят лучшие врачи республики.  

По поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой, накануне ведомство организовало телемост со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.

Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе. Изначально причиной его попадания в больницу называли инсульт, но информация не подтвердилась.

"Открытые медиа", ссылаясь на сведения, полученные от человека, близкого к семье писателя, известили, что он попал в реанимацию из-за гипергликемического криза - острого состояния при сахарном диабете. 

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин подтвердил, что состояние литератора остается стабильно тяжелым: публициста искусственно ввели в медикаментозную кому.

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14:04    
13:17, он без сомнения патриот, а вот сторонникам восхваления процесса ослабления страны для лицезрения реального ее врага достаточно подойти к зеркалу. Народ давно уже не верит Вашей лжи, и для того, чтобы продолжать разваливать то, что создавалась десятилетиями врагам россии приходится у урн для голосования устраивать пляски с расческами.

13:17    
Здоровья и долгих лет ярому антироссийскому публицисту, бессовестному жиду, получившему от Родины всё, а теперь поливающему её до неприличия. Может, выздоровев (за деньги тех, кого он поливает и унижает), он заткнётся ? Интересно, ко всем-ли второсортным публицистам  и вообще людям, такое внимание, или диаспора подсуетилась ?

12:43    
Сколько возни вокруг этой трижды не нужной жизни!

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