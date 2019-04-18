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12:20

УФАС обязало комитет по печати поменять административный регламент

фото ЗакС политика УФАС обязало комитет по печати поменять административный регламент

Петербургские антимонопольщики установили, что сразу нескольким организациям, предлагавшим свои услуги по установке рекламных конструкций, чиновники из комитета по печати отказали, даже не сочтя за труд изучить и рассмотреть их документы. Непосредственные отказы в приеме документов исходили от подведомственного комитету ГКУ "Городская реклама и информация". В результате в УФАС пожаловались три подрядчика - ООО "Монолит", ИП Таранова Я.Е. и ООО "АмРест".

Руководствовались госслужащие пунктом 2.8. административного регламента (несоответствие содержания приложенных к заявлению документов требованиям законодательства)

Сочтя, что буквальное следование этому пункту может приводить к нарушению конкуренции, как показываеют жалобы трех упомянутых выше компаний, антимонопольщики обязали комитет до 15 мая переписать или вовсе удалить его из административного регламента.

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