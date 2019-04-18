Чиновники Колпинского района сняли клип о субботнике: У нас на "раёне" никто не филонит

Администрация Колпинского района презентовала клип - ремейк на песню российских поп-исполнителей Потапа и Настю Каменский "У нас на раёне" (орфография сохранена, прим. ЗАКС.Ру).

Видеосюжет полностью посвящен грядущему районному субботнику, который повсеместно пройдет в Петербурге 20 апреля.

Полноценно продемонстрировать свои актерские таланты в клипе доверили как сотрудникам местной администрации (например, главе территории Анатолию Повелию и директору Жилищного агентства Марии Орловой), так и местным жителям - пенсионеркам, воспитанникам детсада, школьникам, работникам предприятий и ЖКС и другим.

"Самой старшей участнице клипа Нине Никитичне Вуколовой 82 года. Самыми младшими артистами стали воспитанники младшей группы детского сада № 61. На создание клипа не потрачено ни копейки денег", - выражает благодарность администрация на просторах собственного паблика "ВКонтакте".

Сюжет музыкального изыскания нетривиальный: группы людей, облаченные в перчатки с "пырышками-пупырышками" и рабочие робы, поочередно сменяя друг друга, появляются в кадрах и поют незамысловатую песню о том, как здорово ходить на субботники и помогать в очистке города.

Особо примечателен глава района Анатолий Повелий, впервые появляющийся в кадре за рулем бирюзового советского "Москвича", который отчего-то едет на эвакуаторе. После участники действа поют о том, как к ним "нежданно пришла весна", поэтому всем обязательно надо брать в руки мётлы и приниматься за уборку.

"Я выйду на субботник и махну метлою: это не хаус-пати - друзья со мною. А если сил не хватит и не будет хайпа, то вызываю помощь я от "Хели Драйва". У нас на раёне никто не филонит, мусор весь зачищен, дворники в законе!" - гласит текст песни.

Добавим, в Колпинском районе 20 апреля начинается конкурс на лучший ролик о субботнике. Особых требований ни к участникам, ни к формату работ у администрации нет: только выложить видео с с хештегом #СубботникНаРаёне в Instagram, VK или отправить на электронную почту newskolpino@mail.ru.

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