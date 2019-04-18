Ройзман призвал к спасению деревянной архитектуры русского Севера

Выразив скорбь и печаль по поводу частично сгоревшего архитектурного шедевра Европы, собора Нотр-Дам-де-Пари, политик и общественный деятель, специалист по русской иконе Евгений Ройзман счел важным сказать о том, что вместо перевода денег на восстановление пострадавшего храма, россиянам следовало бы в первую очередь помочь деревянному зодчеству северных регионов, таких, как Карелия, Вологодская и Архангельская области. Главным образом этот призыв он обратил к чиновникам, которые распоряжаются бюджетами, но надежды на них у главы фонда "Город без наркотиков" мало.

"Для того, чтобы спасти эти деревянные шедевры и сохранить от пожаров в том числе, там нет денег ни копейки, чтобы все это содержать. Хотя бы один процент от потраченных на Сочинскую олимпиаду денег потратить на русский Север - это заповедники, это исчезает на глазах - и это в сравнении с Сочи стоит копейки", - посетовал политик в эфире "Эха Москвы".