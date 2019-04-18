Смольный не согласовал проведение первомайских шествий за свободные выборы

Представители демократической оппозиции не смогли получить разрешение Смольного на проведение первомайских шествий. Об этом ЗАКС.Ру сообщила представитель оргкомитета акции «Свободному Петербургу – свободные выборы» Наталья Грязневич.

По ее словам, члены комитета по вопросам законности сослались на то, что Невский проспект 1 мая будет занят другими, ранее заявленными публичными мероприятиями. Однако заявители акции не теряют надежду ее провести.

- Мы будем настаивать на шествии по Невскому и митинге на Марсовом. Завтра подадим уточнение времени и места проведения, - добавила Грязневич.

В шествии «Свободному Петербургу – свободные выборы» планируют принять участие представили целого ряда демократических и социалистических организаций и партий.

Собственную колонну на Первомае намерена организовать партия «Яблоко». Ее члены заняты организацией шествия под похожим лозунгом «Петербургу – свободные выборы». Однако Смольный отказал в праве участвовать в первомайской демонстрации и «яблочникам», предложив им провести 1 мая в Удельном парке.