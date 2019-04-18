Екатеринбургские журналисты попросили прокуратуру проверить работу Госдумы

Сотрудники уральского ресурса Znak.com, знаменитого своими разоблачительными и критическими по отношению к власти материалами, обратились в прокуратуру, заподозрив депутатов Государственной думы в нарушении регламента и превышении должностных полномочий, говорится на сайте издания.

Инцидент, привлекший внимание журналистов, датируется 16 апреля, когда законопроект о создании цифровых участков для голосования в регионах был принят в несколько странной и вольной форме: по словам одного из инициаторов закона, депутатов пришло на заседание всего 140 человек. Тем не менее, для кворума и легального принятия инициативы в первом чтении требовалось как минимум 226 человек, и депутат, апеллируя к некоей личной честности каждого парламентария, стал считать собравшихся вручную. После на экране появилась цифра 355 - число тех, кто якобы проголосовал - и закон был принят в первом чтении.

Отметим, что в апреле стал публичным скандал вокруг спикера Думы Вячеслава Володина, от имени которого коллеги якобы по технической ошибке сумели проголосовать за очередные запретительные законы, касающиеся интернета. Удалось выяснить, что с Володиным в моменты его отсутствия в Москве подобное случалось неоднократно.