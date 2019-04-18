В лечении Дмитрия Быкова Лимонов усмотрел "буржуазность"

Политик и писатель Эдуард Лимонов своеобразно отреагировал на серьезные проблемы со здоровьем, постигшие его коллегу Дмитрия Быкова, которого врачи поместили в медикаментозную кому и которого решили транспортировать из Уфы, где ему стало плохо, в Москву.

В том, как бережно обращаются с Быковым, Лимонов увидел проявление "буржуазности" больного. Себе, утверждает 76-летний писатель, он бы никогда столь комфортного медицинского обслуживания запрашивать не стал, и процитировал применительно к себе одно из стихотворений классика Серебряного века Николая Гумилева, сопряженное с темой.

"Вот те и оппозиционер, министерство культуры о нём трогательно заботится. Лучшие светила в Уфу летали. В такие моменты выясняется - кто есть кто, от своей буржуазной сущности Быков не ушёл...", - рассудил заслуженный литератор.

51-летнему публицисту и поэту стало плохо в Башкортостане 16 апреля. Сначала говорилось об инсульте, который не подтвердился, потом близкие и родные стали говорить об общем переутомлении.