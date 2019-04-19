Акционера банка "Югра" задержали по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей

Сотрудники главного управления Следственного комитета, занимающиеся особо важными делами, задержали мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, говорится на сайте ведомства. Его подозревают в хищении средств банка. Ущерб от предполагаемых действий Хотина оценивается в 7,5 млрд рублей.

Дело возбудили по части 4 160 статьи УК РФ ("присвоение или растрата" в составе организованной группы лиц). Максимальный срок наказания по ней составляет десять лет лишения свободы.

Говорится о том, что СК в самое ближайшее время будет просить суд избрать для задержанного меру пресечения.

Хотин входит в топ-200 богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes, занимая в рейтинге 154 строчку. По данным на 2019 год, ему принадлежит 700 млн долларов.