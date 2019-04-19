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Новости

14:20

ЕСПЧ требует вызволить из СИЗО обвиненного в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева

фото ЗакС политика ЕСПЧ требует вызволить из СИЗО обвиненного в госизмене 75-летнего ученого Кудрявцева

75-летнего ученого из ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, которого судят за совершение государственной измены и который не первый год испытывает серьезные проблемы со здоровьем, находясь в следственном изоляторе, потребовал от российского государства переместить в гражданскую больницу Европейский суд по правам человека. Ссылаясь на адвоката Карину Москаленко, об этом пишет ресурс "МБХ-медиа". По ее словам, речь идет о реальной угрозе для жизни, которая нависла над ее подзащитным. К таким аргументам, говорит адвокат, Страсбургский суд прибегает крайне редко - в самых вопиющих случаях.

"Европейский Суд не может вмешиваться в юрисдикцию национального суда. Речь идет о бесчеловечном обращении, об отказе в адекватной медицинской помощи. Кудрявцева обязаны положить в гражданскую больницу. Или изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы", - приводится ее цитата.

Согласно официальному обвинению, ученый передавал секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым сотрудничал ЦНИИмаш. За Кудрявцева безрезультатно заступались, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

В 2018-м году сын ученого Ярослав сообщал, что его отец в СИЗО «чувствует себя скверно», не может там нормально питаться из-за диабета. Еще более категоричен был адвокат Евгений Смирнов, предположивший, что «ученого пытаются просто убить» и что в СИЗО «не принимают необходимые для него медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи».

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16:50    
К сожалению, за гос.измену нет расстрела. Так пусть хоть так торжествует справедливость. Но пуля лучше, чтобы позор на три поколения семьи. Жил-то хорошо, но всё мало подонкам.

14:25    
ЕСПЧ недостойно себя ведёт, нагло вмешиваясь во внутренние дела суверенного государства, тем более великой державы!По рукам надо бить, а лучше по морде западникам!

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