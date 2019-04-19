Советник президента призвал россиян избавляться от доллара как от "токсичной валюты"

Советник президента Сергей Глазьев заявил, что россиянам и российским компаниям нужно избавляться от долларов как от токсичной валюты, поскольку при введении санкций против банков непонятно, как последние будут возвращать долларовые вклады, передает RNS.

По словам Глазьева, некоторые банки попали под антироссийские санкции, «поэтому доллар для России – уже давно токсичная валюта». «Я бы рекомендовал всем поскорее от доллара избавляться, потому что никто не застрахован, как показывают случаи с "Русалом" от любых конфискационных действий американский властей», – сказал Глазьев в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

Если США введут санкции против российских банков, то для открывших в них долларовые вклады непонятно, как будут возвращать деньги, сказал советник президента. По мнению Глазьева, долларовые вклады стоит исключить из системы страхования банковских вкладов населения, потому что власти не могут «гарантировать сохранность доллара в принципе».

«Если у вас есть доллары, это не значит, что вам разрешат американцы их использовать, с большой вероятностью могут заморозить и вас их лишить, поэтому нужно как можно быстрее в принципе уходить от использования этой токсичной валюты в России как во вне, так и внутри», - заявил Глазьев.