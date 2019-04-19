Варламов просит чиновников перестать "уродовать" набережную канала Грибоедова

Блогер и путешественник Илья Варламов, изучив южную часть набережной канала Грибоедова и ее благоустройство, пришел на своем сайте к неутешительному выводу: сотрудники государственных учреждений попросту издеваются над этой улицей с богатой историей, которая теоретически могла бы служить самым обширным и популярным общественным пространством в центре города.

Придирки Варламова в последнем посте посвящены металлическим "уродливым" оградам, как бы "защищающим" автомобилистов от пешеходов на тротуарах: после жалоб их демонтировали, но, по некоторым данным, собираются установить вновь, получив все необходимые бюрократические документы для этого.

"Комитет по охране памятников истории и культуры Петербурга сообщил, что легко выдаст согласование и никакой проблемы в происходящем не видит. А я вижу! Канал Грибоедова должен быть не пятикилометровым паркингом вдоль воды, огороженным мерзким забором, а уютным общественным пространством", - заявил топ-блогер.

По его мнению, территория возле Исидоровской церкви используется с низкой эффективностью: здесь располагается и ненавистная автору парковка, и неблагоустренный замусоренный сквер, спуски к воде не оснащены пирсами, а также отсутствует достаточное количество пешеходных переходов через набережную.

"Удивительная некомпетентность", - резюмировал урбанист, отдельно заметив, что на данном участке не так давно, в довершение печальной картины, успели повырубать деревья.

Напомним, что совместно с московским политиком Максимом Кацем Варламов намерен провести в муниципальные советы Петербурга в сентябре как можно больше своих кандидатов.