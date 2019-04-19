Профессор Соловей: Упавший рейтинг Путина не позволяет ему поменять Конституцию

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей, выступая с лекцией в екатеринбургском "Ельцин-центре", заметил, что президенту Владимиру Путину не повезло с тем, что он упустил наиболее подходящий момент, чтобы изменить конституционные основы в свою пользу. Более того, по словам ученого, рейтинг продолжает снижаться, и чем дальше, тем менее будет восприняты как легитимные возможные попытки изменить основной закон государства. Выжимки из его двухчасовой речи приводит местное издание Znak.com.

"Менять Конституцию надо было в 2011–2012 годах, еще лучше — в 2008-м. Ушел бы тогда Владимир Владимирович главой Госсовета — что бы мы сейчас о нем говорили? Величайший правитель России, который поднял страну с колен, при котором был порядок. Но в России всегда все делается не в то время, не то и не с теми людьми", - озвучил спикер одно из своих мнений.

Теперь же, в представлении Соловья, социальная ситуация доведена до того, что россияне готовы уже и к формам запрещенного, "неконвенционального" протеста, и, по известному выражению, зубную пасту в тюбик вернуть становится все менее возможным. Тем более, напоминает профессор, рост рейтинга первого лица в государстве маловероятен: налицо противоположная тенденция. Ученый полагает, что явной поддержкой Путин пользуется не более, чем у 30 процентов соотечественников. Еще хуже, по его словам, то, что общество все чаще ощущает себя обманутым - по инициативе, исходящей с самого верха иерархической властной пирамиды. Ключевые причины - повышение пенсионного возраста и проблемы с разрастающимися и увеличивающимися мусорными полигонами.

Отметим, что, согласно действующей Конституции, Владимир Путин более не имеет юридического права баллотироваться на высший пост в государстве. Его полномочия истекают в 2024-м году.