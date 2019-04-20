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Новости

12:37

Беглов прибрался в рамках субботника и спел романс с Василием Герелло

фото ЗакС политика Беглов прибрался в рамках субботника и спел романс с Василием Герелло

Врио губернатора Алекcандр Беглов во время объезда Фрунзенского района присоединился к участникам субботника, передает телеканал «78».

Беглов помог починить скамейку и убраться на детской площадке. После этого он вместе с солистом Мариинского театра Василием Герелло спел «Вечернюю песню».

По словам главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского, в субботнике принимает участие 245 тысяч человек. За три недели месячника по благоустройству, по данным комитета, убрано 85% территорий садов и парков, 60% дорог и внутриквартальных территорий. На субботник 20 апреля в 18 районах Петербурга и Ленобласть определены 857 участков для уборки.

Фото: 78.ru



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17:49    
гориллы лучше ПОЕТ РОМАНСЫ - его и выберем  ГУБЕРОМ

17:35    
17-11
Игорёк, хороший пример это когда за сломанную скамейку чиновника публично высекут, а не когда губер на субботние рядом с рабочим постоит.

17:29    
Диву даёшься, ради пиара и молоток в руки возьмут и песенки споют. А когда займут место, то ничего не помнят, только воруют, нажраться не могут. Тошно смотреть и читать.

17:11   Игорь   garikkarelsky@yandex.ru
Мне нравятся такие движухи, и с людьми пообщаться, и дело полезное сделать. Ну и хороший пример другим подать тоже...

15:21   Горожанин  
Для 14:58
Для граждан, которые не могут донести свой мусор до мусорки - авторитетом не может быть порядочный человек.
Для них уважение к окружающим и своему городу - проявление слабости.
Ну и в возрасте, когда пьют и курят - уже поздно закладывать какие-то морально-нравственные ориентиры.

14:58    
А я думаю Беглов подаёт хороший пример некультурным петербуржцам! Кто-то может быть не будет мусорить, заниматься вандализмом, кто-то выйдет на субботник, а кто-то просто подберёт брошенный пакет, пустую бутылку на детской площадке и бросит их в урну...

14:50    
Театр абсурда - долларовые миллионеры изображают из себя дворников на камеру?
Может, это их призвание - подметать улицу?

14:33   Горожанин  
14:16
Так мы плавно перешли к бесполезности нашей полиции, которая никак не борется с вандализмом и массовым нарушением благоустройства.
"Субботник это такое мероприятие, где те кто никогда не мусорят, убирают за теми, кто никогда за собой не убирает." (с) народная мудрость

14:16    
13:20. А горожане сами не могут за собой мусор убрать с детских площадок??? Не ломать скамейки и тд...

13:20   Горожанин  
А то что дети до этого знаменательного дня играли на травмоопасной детской площадке - никого не волнует?
Бесполезная власть не может даже элементарных вещей наладить - контроль за состоянием игрового оборудования.

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