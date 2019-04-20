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16:44

Активистка штаба Навального спросила Беглова о майских указах Путина

фото ЗакС политика Активистка штаба Навального спросила Беглова о майских указах Путина

Замглавы штаба Навального в Петербурге Ольга Гусева спросила врио губернатора Алекcандра Беглова на встрече с бюджетниками в Фрунзенском районе о выполнении майских указов президента Владимира Путина, передает «Фонтанка.ру».

Темой встречи было благоустройство и социальная инфраструктура района, но Гусева завела разговор о зарплате, в частности, врачей. Она отметила, что на деле зарплата в Петербурге существенно ниже суммы, которая по данным статистики, составляет 60 225 рублей.

«Те же врачи получают 17 тысяч и учителя ещё меньше. Готовы ли вы понести ответственность за невыполнение майских указов?» - спросила Гусева.

Беглов в ответ заявил, что рад этому вопросу, поскольку только молодежь на такие смелые и способна. Он сказал, что стал врио губернатором в октябре, когда бюджет города был уже сформирован.

«Мне оставалось три недели на поправки. Мне удалось сделать только незначительные правки», – пояснил Беглов.

По его словам, он, будучи полномочным представителем двух федеральных округов, обратил внимание на нехватку средств на выполнение майских указов.

«И мы нашли возможность добавить денег. У нас была и программа развития до 2035-го. И там были тоже позиции, которые меня не устроили. А нужны финансовые потоки и финансовые магистрали, нужно привлекать деньги из федерального центра, госпрограммы… Мы это сделаем. И те показатели, которые поставил президент, будем выполнять», – ответил Беглов. 

Гусева задала вопрос под конец встречи с Бегловом. Участники встречи утверждают, что до этого вопросы были в основном согласованными. Так, муниципальный депутат Татьяна Мироненко также спрашивала Беглова о зарплатах – и просила не увольнять за несогласованный вопрос после рассказа о маленьких зарплатах в центрах физической культуры.

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