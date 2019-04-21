Взрывы в храмах Шри-Ланки унесли жизни десятков человек

Практически единовременно прогремело несколько взрывов в Шри-Ланке, о чем первым сообщил англоязычный канал Sky News. Взрывы произошли в трёх элитных отелях и в трёх католических храмах, что особенно примечательно, поскольку 21 апреля католики отмечают Пасху.

По последним данным, в результате целой серии взрывов погибло не менее 160 человек, а пострадало - не менее 360.

Отметим в этой связи, что в 2019-м году громким событием стал расстрел посетителей двух мечетей, заснятый террористом на камеру. Жертвами его преступления стали десятки прихожан.