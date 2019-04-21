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11:34

Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции "Бессмертный полк"

фото ЗакС политика Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции "Бессмертный полк"

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.

По его оригинальному мнению, без изображения генералиссимуса акция теряет "всякие душу и смысл", и такое положение могут приветствовать только некие либералы, у которых Зюганов риторически спрашивает, не испытывают ли они тошноты от самих себя. Поведение организаторов "Бессмертного полка", считает политик, есть не что иное, как попытка предать забвению память о "великих предках".

Отметим, что, согласно последним замерам общественного мнения, проведенным "Левада-центром", уровень одобрения фигуры Сталина достиг рекордной в новейшей России отметки: его заслуги высоко котируют 70 процентов опрошенных граждан.

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12:05    
Портреты Сталина не только уместны. Они ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Он Верховный Главнокомандующий  победившей армии !Кому не нравится - присутствие на акции не обязательно. Сидите дома и исходите злобой. Раньше подохните.

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