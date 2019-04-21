В Петербурге продемонстрировали ракету-дрон для борьбы с беспилотниками

Петербургские инженеры разработали и представили публике новейшую ракету-дрон, призванную атаковать беспилотниками. Согласно их заявлению, озвученному в эфире телеканала "Звезда", ракета "простая и действенная".
Разработчики полагают, что это качественно новый и отдельный вид военной техники, который "выполняет свои задачи полностью".
Отмечается, что ракета принципиально не использует взрывчатых веществ: задумка конструкторов предполагает, что будут применяться либо холостые снаряды, либо метод тарана.