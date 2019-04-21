Фигурантам дела о теракте в метро запретили проносить в суд бумагу

Из-за того, что фигуранты уголовного дела о теракте в петербургском метрополитене двухлетней давности взяли за правило демонстрировать на судебных заседаниях импровизированные плакаты, им запретили проносить в здание суда писчую бумагу, сообщает "Эхо Москвы".

Ранее из "стакана", в котором держат подсудимых, они показывали журналистам через стекло рукописное заявление "Нас подставили" и схожие с ним по смыслу.

Напомним, взрыв случился на перегоне между "Сенной площадью" 3 апреля 2017-го года и унес 16 жизней, включая жизнь молодого террориста-смертника.

В настоящий момент по делу проходит 11 человек.