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14:16

"Красивый Петербург" прибрался в проблемном сквере на Савушкина

фото ЗакС политика "Красивый Петербург" прибрался в проблемном сквере на Савушкина

 

Во время общегородского субботника активисты общественной организации "Красивый Петербург" убрались в сквере рядом с домом 112 по улице Савушкина, говорится на странице их сообщества. Произошедшее преподносится как событие, поскольку блюсти порядок на этой территории официально обязан инвестор, в планах которого было застроить ее высотным зданием, однако суд не позволил этим планам воплотиться в жизнь. Сквер защищали от строительства бизнес-центра в течение последних пяти лет.

В уборке зеленой зоны участвовало несколько десятков граждан, среди которых - муниципалы из округа №65. Все они благодарят работающую на местности управляющую компанию, которая предоставила необходимые предметы инвентаря.

"Сквер на Савушкина, 112 должен получить статус ЗНОП. Городская администрация должна проверять действия инвестора на предоставленной ему территории. Если инвестор не способен поддержать элементарную чистоту участка, то о каком в принципе ответственном бизнесе может идти речь?", - говорится в заявлении.

В запущенности сквера активисты в равной степени винят и бизнесменов, которым доверили участок земли, и чиновников, которые допустили беспорядок, вызванный бездействием инвестора.

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Фотография: "Красивый Петербург"



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14:33    
Ребята вам бы на завод к станку или целину осваивать а то до седых волос дожили и одна пена!

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