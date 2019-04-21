Скончался легендарный диктор петербургского метрополитена

Михаил Быков, озвучивший большинство объявлений в вагонах ленинградского и петербургского метрополитена, ушел из жизни в возрасте 73-х лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

"Его голос — визитная карточка метро. Мы также записали с ним объявления для новых станций, которые еще не открыты", - рассказали сотрудники ГУП.

Диктор, по образованию являвшийся театральным артистом, начал озвучивать названия станций в конце 1970-х годов. Почти все объявления об остановках звучат его голосом. Отметим, что он также записал аудиоинструкции для служебного пользования сотрудников метрополитена.