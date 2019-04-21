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Новости

16:04

СМИ: Во втором туре Зеленский набирает свыше 70 процентов голосов

фото ЗакС политика СМИ: Во втором туре Зеленский набирает свыше 70 процентов голосов

Шоумен Владимир Зеленский, вышедший вместе с действующим главой Украины Петром Порошенко во второй тур президентских выборов, по данным экзит-поллов набирает не менее 70 процентов голосов избирателей, передает РИА "Новости" со ссылкой на специализированную организацию New Image Marketing Group.

По ее данным на середину дня 21 апреля, Зеленский набирает 71,8 процентов голосов против 28,2 процентов Порошенко. Наибольшей поддержкой шоумен пользуется на востоке Украины. Утверждается, что возможность ошибки в замерах реальной поддержки кандидатов не превышает 1,7 процента. Анонимно опросили 16 тысяч проголосовавших граждан.

Учитывая то, что, согласно украинскому закону о выборах, до 20 часов вечера об их возможных результатах всем положено молчать. информация распространилась за пределами страны.

В первом туре Зеленский и Порошенко набрали 30 и 16 процентов голосов соответственно. 19 апреля на киевском спортивном стадионе между ними состоялись дебаты, одним из самых запоминающихся моментов которых стало их коленопреклонение перед государственной символикой и Украиной как таковой.

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17:15    
Итоги выборов - полный крах Порошенко, да его западных кураторов - США, Германии, Франции и др. По-моему, настал отличный момент обратиться Путину к украинскому народу по возрождению добрососедских отношений между нами, а то и союзных...Смог же ВЕЛИКИЙ Ленин вернуть Украину под башни Кремля после Гражданской войны, хотя ситуация была в разы(!!!) сложнее, чем сейчас...Только одно то, что тогда суверенитет Украины признали более 20 ведущих государств мира, установив дип.отношения, чего стоит...

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