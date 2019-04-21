СМИ: Во втором туре Зеленский набирает свыше 70 процентов голосов

Шоумен Владимир Зеленский, вышедший вместе с действующим главой Украины Петром Порошенко во второй тур президентских выборов, по данным экзит-поллов набирает не менее 70 процентов голосов избирателей, передает РИА "Новости" со ссылкой на специализированную организацию New Image Marketing Group.

По ее данным на середину дня 21 апреля, Зеленский набирает 71,8 процентов голосов против 28,2 процентов Порошенко. Наибольшей поддержкой шоумен пользуется на востоке Украины. Утверждается, что возможность ошибки в замерах реальной поддержки кандидатов не превышает 1,7 процента. Анонимно опросили 16 тысяч проголосовавших граждан.

Учитывая то, что, согласно украинскому закону о выборах, до 20 часов вечера об их возможных результатах всем положено молчать. информация распространилась за пределами страны.

В первом туре Зеленский и Порошенко набрали 30 и 16 процентов голосов соответственно. 19 апреля на киевском спортивном стадионе между ними состоялись дебаты, одним из самых запоминающихся моментов которых стало их коленопреклонение перед государственной символикой и Украиной как таковой.