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Новости

9:30

Порошенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

фото ЗакС политика Порошенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

После обработки 90 процентов протоколов на выборах украинского президента уверенно побеждает шоумен Владимир Зеленский, набирая более 73 процентов голосов избирателей, передает ТАСС. У действующего главы государства Петра Порошенко - 24,5 процентов поддержки.

Накануне вечером, 21 апреля, Порошенко поздравил оппонента с победой, заметив при этом, что не собирается покидать политику.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу", - написал в своем Facebook российский премьер-министр Дмитрий Медведев о результатах голосования.

Отметим, что 21 апреля проводился второй тур выборов: в первом туре Зеленский и Порошенко набрали 30 и 16 процентов голосов соответственно. После этого оба кандидата с трудом смогли договориться о дате дебатов и в итоге провели их 19 числа на киевском спортивном стадионе.

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11:51    
А Путин то Зеленского не поздравил,что правильно после его слов о России!

11:40    
За..шлаковали вам мозги зомбиящики, Только Украина, Украина, Украина... В России воруют даже в Минобороны, Роскосмосе и т. д. ... Сидит в тюрьме один Улюкаев, попавшийся на крючок с колбасками, которые нанизал  Сечин...

9:52    
Извращенные смыслы троллей-путинистов (9:44): смена власти на честных выборах это позор, а безвыборное, фальсифицированное царение в 20 лет - уважуха.

9:44    
Как же Запад так опозорился на Украине??? Ведь он в Украину вложил более 50 миллиардов долларов, всячески её поддерживал, включая военную помощь, восторгался Порошенко и тд. и тут полный крах Порошенко с всего лишь 24% голосов...Запад на Украине-БАНКРОТ! Россия, вперёд!!!

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