Порошенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

После обработки 90 процентов протоколов на выборах украинского президента уверенно побеждает шоумен Владимир Зеленский, набирая более 73 процентов голосов избирателей, передает ТАСС. У действующего главы государства Петра Порошенко - 24,5 процентов поддержки.

Накануне вечером, 21 апреля, Порошенко поздравил оппонента с победой, заметив при этом, что не собирается покидать политику.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу", - написал в своем Facebook российский премьер-министр Дмитрий Медведев о результатах голосования.

Отметим, что 21 апреля проводился второй тур выборов: в первом туре Зеленский и Порошенко набрали 30 и 16 процентов голосов соответственно. После этого оба кандидата с трудом смогли договориться о дате дебатов и в итоге провели их 19 числа на киевском спортивном стадионе.