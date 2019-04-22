Шлосберг: Власть делает все для унижения и обескровливания муниципалов

По случаю дня местного самоуправления, отмечаемого в России 21 апреля, лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг сформулировал неутешительные наблюдения и выводы относительно того, в каком состоянии муниципальньные советы находятся на сегодняшний день. По мысли политика, с каждым годом органы МСУ чувствуют себя все хуже и менее самостоятельно, и это обусловлено сознательно проводимой политикой государственной власти.

"Российские власти делают всё для унижения и обескровливания местного самоуправления. Это самая беззащитная, самая ненасыщенная полномочиями и самая нищая власть. Неуважение к местному самоуправлению в нашей стране стало частью неуважения к людям и к тем местам, где они живут, это неуважение к своей Родине", - высказался демократ в эфире радиостанции "Эхо Москвы во Пскове".

"Золотые времена" для муниципалов закончились, по мнению депутата Псковского областного собрания, еще в позапрошлом веке, и стали в принципе возможными благодаря земской реформе, проведенной императором Александром Вторым.

Отметим, что в Пскове отсутствуют прямые выборы городского главы гражданами, и Шлосберг - единственный из местных депутатов, кто годами добивается их возвращения. Поддержки и даже понимания его инициатива у коллег не находит.