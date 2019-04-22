В Москве стартовал автопробег Росгвардии в честь Дня Победы В Москве, у стен музея Победы, начался ежегодный "патриотический" автопробег с участием представителей Росгвардии, носящий название "Вахта памяти. Сыны Великой Победы", передает "Эхо Москвы". Как ранее сообщалось на информационном сайте столичного правительства, во всероссийской акции принимают участие 230 автомобилей и тысяча сотрудников силового ведомства. В планах активистов - проехать через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области и посетить те производства. на которых в годы Великой Отечественной войны изготавливалось вооружение для фронта. Старт колонны у Вечного огня состоялся в присутствии руководства Росгвардии. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен