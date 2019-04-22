Футболисты "Волги" выйдут на матч в футболках с портретами Ленина

Футболисты команды "Волга" из Ульяновска, представляющей третий дивизион российского чемпионата, в память о годовщине со дня рождения революционера Владимира Ленина выйдут на очередной матч в футболках с его изображением, сообщает "Эхо Москвы".

На груди у спортсменов Ленин предстанет в кепке, вратарских перчатках и мячом под мышкой.

По окончании матча футболки продадут на аукционе. Ожидается, что вырученные деньги направят на благотворительные цели.

Вдохновитель большевистского переворота появился на свет 22 апреля 1870 года (по новому стилю). Спустя 149 лет в этот же день и в настоящий момент начинают свою памятную акцию у Финляндского вокзала представители партии "Коммунисты России". На ней они потребуют переименования МО Финляндский округ в "Ленинский".