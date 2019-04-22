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Новости

12:24

Партия ветеранов России добивается возвращения двухлетней службы в армии

фото ЗакС политика Партия ветеранов России добивается возвращения двухлетней службы в армии

Сложная геополитическая обстановка, по мнению руководства Партии ветеранов России, вынуждает и делает необходимым возврат к двухлетнему сроку службы призывников, о чем говорится в программном заявлении, имеющемся в распоряжении ЗАКС.Ру.

Лидер партии Ильдар Резяпов порицает тех, кто выступает за полный переход на контрактную систему, с пренебрежением называя их "либералами-западниками". Он также считает актом явного неуважения к ветеранам Великой Отечественной войны проведение "антипризывных" митингов в преддверие 9 мая - наподобие того, что прошел 21 апреля в Петербурге.

"Во все времена защищать Родину для наших людей было большой честью, а служить в армии — большой гордостью для самого человека и его семьи. Однако до сих пор находятся те, кто пытается разрушить многовековые традиции, наплевав на историю своей страны и нашего народа", - говорится в заявлении.

По словам Резяпова, депутат Борис Вишневский и его единомышленники, участвовавшие в прошедшем антимилитаристском митинге, подыгрывают молодежи с циничной целью набрать как можно больше политических очков на предстоящих муниципальных выборах.

Предыдущим по времени пожеланием Партии ветеранов России было исключение эпатажного музыканта Сергея Шнурова из Совета по культуре при Госдуме.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:14    
Такое впечатление, что "горожанин" впал в летаргический сон лет 10 назад. Вот кого надо в армию хотя бы на 3 месяца, чтобы не пи"дел попусту. Правда, сейчас там надо знать таблицу умножения даже на самой примитивной работе, а у "горожанина" с этим проблемы.

14:11   Горожанин  
Самые лучшие - амбициозные, деятельные, здоровые, сильные, вынуждены 2 года заниматься ничем: маршировка, чистка устаревшего еще 20 лет назад оружия,  стройка дач генералам, деградация в интеллектуальном плане.
Эти 2 года люди могли потратить на получение полезных знаний, профессий, на привнесение пользы стране и народу, на увеличение ВВП...
Вместо них работать и получать прибыль будут гастарбайтеры, которые и так уже заполонили все сферы деятельности, либо  стайками слоняются без дела.

12:32    
У партии ветеранов много здравых мыслей!

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