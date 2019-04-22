Партия ветеранов России добивается возвращения двухлетней службы в армии

Сложная геополитическая обстановка, по мнению руководства Партии ветеранов России, вынуждает и делает необходимым возврат к двухлетнему сроку службы призывников, о чем говорится в программном заявлении, имеющемся в распоряжении ЗАКС.Ру.

Лидер партии Ильдар Резяпов порицает тех, кто выступает за полный переход на контрактную систему, с пренебрежением называя их "либералами-западниками". Он также считает актом явного неуважения к ветеранам Великой Отечественной войны проведение "антипризывных" митингов в преддверие 9 мая - наподобие того, что прошел 21 апреля в Петербурге.

"Во все времена защищать Родину для наших людей было большой честью, а служить в армии — большой гордостью для самого человека и его семьи. Однако до сих пор находятся те, кто пытается разрушить многовековые традиции, наплевав на историю своей страны и нашего народа", - говорится в заявлении.

По словам Резяпова, депутат Борис Вишневский и его единомышленники, участвовавшие в прошедшем антимилитаристском митинге, подыгрывают молодежи с циничной целью набрать как можно больше политических очков на предстоящих муниципальных выборах.

Предыдущим по времени пожеланием Партии ветеранов России было исключение эпатажного музыканта Сергея Шнурова из Совета по культуре при Госдуме.

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