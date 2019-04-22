Суд пустил врача "Зенита" к Кокорину в СИЗО

Судья Пресненского суда Москвы разрешила допустить к подследственному футболисту Александру Кокорину, неоднократно жаловавшемуся из стен следственного изолятора на серьезные проблемы со здоровьем, врача футбольного клуба "Зенит", с которым у спортсмена продолжается контракт. Об этом пишет ТАСС.

"Суд пошел навстречу и разрешил допустить врача "Зенита" к Александру. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время, когда будет перерыв в заседаниях", - цитируются слова адвоката нападающего, Татьяны Стукаловой.

В местах лишения свободы Кокорин оказался вскоре после того, как осенью 2018-го года вместе со своим другом и коллегой Павлом Мамаевым устроил пьяный дебош в заведении общепита и драку на улицах Москвы. Под стражей игроки, отказывающиеся признавать свою вину, останутся как минимум до 25 сентября. Многие эксперты связывают жестокость их преследования с тем, что они "не на того напали": под руку им в кафе попался высокопоставленный чиновник из Минпромторга, которого футболисты избили стулом.

Ранее стало известно, что защита Кокорина отправила жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.